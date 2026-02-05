Viola gli arresti domiciliari per andare al centro commerciale, denunciato dai carabinieri nel Catanese

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, nel Catanese, hanno denunciato per evasione un 34enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione a Paternò. La denuncia è scaturita nell’ambito dell’attività di controllo svolta dai militari dell’Arma dislocati sull’intero della Provincia Etnea, secondo le direttive del Comando Provinciale di Catania, per verificare l’osservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria e, quindi la regolare presenza presso il domicilio dei destinatari di misure restrittive. Nel corso di uno di questi interventi, i Carabinieri si sono presentati presso l’abitazione dell’uomo a Paternò, constatandone l’assenza. Alle 20:45 il 39enne è stato individuato nel comune di Belpasso in un parco commerciale: l’allontanamento è stato ritenuto ingiustificato, determinando il deferimento dell’uomo all’Autorità Giudiziaria di Catania che ha disposto il ripristino della misura violata. (La Presse)