Usa e Israele attaccano l’Iran: “Azione preventiva”. Forti esplosioni a Teheran

(Adnkronos) – "Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce per lo Stato di Israele". Lo ha annunciato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, come riporta il Times of Israel. Una fonte della sicurezza israeliana citata da Channel 12 parla di un'operazione congiunta di Stati Uniti e Israele. Colonne di fumo nero si vedono nel cielo della capitale iraniana, Teheran, dove sono state udite diverse forti esplosioni. Katz ha dichiarato "uno stato d'emergenza immediato in tutto il Paese". In Israele risuonano le sirene. Il ministro israeliano dei Trasporti, Miri Regev, ha dato disposizioni all'Ente per l'aviazione civile di chiudere lo spazio aereo israeliano ai voli civili, riferisce il sito di notizie israeliano Ynet. Il Comando del Fronte Interno delle forze israeliane (Idf) ha disposto restrizioni in tutto Israele: niente assembramenti, stop alle attività didattiche e alle attività lavorative ad eccezione dei settori essenziali, riferisce il Times of Israel. "Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv. Priorità: la sicurezza dei nostri connazionali. Alla Farnesina al lavoro l’Unità di crisi", ha scritto in un post su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)