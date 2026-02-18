Salute

Travolti mentre sono fermi per un controllo dei carabinieri, un morto e un ferito nel Palermitano: la vittima è un ragazzo di 20 anni

Mer, 18/02/2026 - 10:31

Fermi con la propria auto nella corsia d’emergenza per un controllo dei carabinieri sono stati travolti da un’altra vettura: Ignazio Cortese, 20 anni, è morto, il passeggero è rimasto ferito gravemente ed è ricoverato in ospedale. Lo scontro è avvenuto lungo la strada statale 113, all’altezza di Buonfornello, nel palermitano. Illeso il secondo automobilista. I vigili del fuoco hanno estratto la vittima e il ferito dalle lamiere. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale. (ANSA).

