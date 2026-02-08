Terzo appuntamento con gli orafi contemporanei: il 12 febbraio a Palermo si inaugura Gli ori di Piana

Si inaugura giovedì 12 febbraio alle 17 a Villa Zito Gli ori di Piana. Preziosi intramontabili. È il terzo appuntamento con gli orafi contemporanei, firmato questa volta dalla famiglia Lucito, una nuova sezione della mostra L’età dell’oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo. Opere, collezionismo e contesti per l’oreficeria contemporanea, organizzata dalla Fondazione Sicilia.

Un viaggionella tradizione degli antichi saperi orafi che, attraverso i suoi maestri artigiani, arriva, arricchita di nuove sensibilità, fino ai giorni nostri. Una passione di famiglia che conduce a uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia, Piana degli Albanesi.

Intervengono all’inaugurazione Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, Lucia Ajello, responsabile del Patrimonio storico artistico della Soprintendenza di Pisa e Livorno, Sergio Intorre e Roberta Cruciata, curatori della mostra, Barbara Rappa, responsabile dell’allestimento, e la famiglia orafa Lucito.

Dopo l’esplosione di colore dei coralli di Laura Di Giovanna Nocito, a dialogare con i preziosi monili storici esposti a Villa Zito saranno le creazioni della famiglia Lucito, inestimabile testimonianza dell’importanza dell’artigianato orafo di qualità, che trasporterà i visitatori in un mondo senza tempo, fatto di cura e saperi tramandati.

Nella piccola bottega artigiana della famiglia Lucito, a Piana degli Albanesi, a pochi chilometri da Palermo, ancora oggi vengono infatti creati i preziosi gioielli siciliani ispirati al secolo XVIII, utilizzando l’antica tecnica tradizionale.

Una passione che nasce nel 1967 dal capostipite, Sergio Lucito, che proprio a Piana apre il suo laboratorio orafo. Oggi lo affiancano i figli Graziano, Francesco, Alessio e Giorgio, che con la loro maestria danno ogni giorno nuova vita a un’epoca ormai lontana ma mai dimenticata.

Attraverso un sapiente accostamento di pietre preziose, la definizione del design e la cura minuziosa di ogni particolare, la famiglia Lucito ricrea con nuove sensibilità gli antichi gioielli barocchi di Piana degli Albanesi, caratterizzati da una forte personalità e da uno stile inconfondibile che rievoca i fasti della Sicilia di un tempo.

Villa Zito sarà aperta con gli orari consueti, dalle 10 alle 18, ma sarà possibile visitare la mostra fino a conclusione dell’evento.