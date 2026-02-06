Spagna, arrestato uomo per abusi sulla figlia trasmessi in diretta online

La polizia nazionale ha arrestato a Madrid un uomo accusato di trasmettere in diretta online le aggressioni sessuali commesse sulla figlia minorenne, tramite un’applicazione di livestreaming, ricevendone in cambio monete virtuali. Lo si apprende da una nota della polizia nazionale. Le indagini sono iniziate grazie a una segnalazione anonima inviata al canale di polizia dedicato alle denunce di pornografia infantile.

Gli agenti hanno ricostruito il modus operandi: l’uomo utilizzava stanze private di applicazioni di ritrasmissione in diretta per attirare utenti interessati, mostrando foto con sua figlia su un letto. Successivamente, in un’altra applicazione, diffondeva in diretta gli abusi che commetteva lui stesso sulla piccola vittima in cambio di monete digitali.

Durante la perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati due telefoni cellulari contenenti materiale pedopornografico. L’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria con le accuse di corruzione di minori, produzione e diffusione di pornografia infantile, con immediato ingresso in carcere