Sicilia. Padre e figlio trovati morti in casa a Messina, nessun segno di violenza

Dom, 08/02/2026 - 19:23

Due uomini, padre e figlio, sono stati trovati morti nella loro abitazione nel quartiere Zafferia a Messina. I cadaveri sono stati trovati dagli agenti della polizia che aveva ricevuto la segnalazione dell’altro figlio della vittima che non riusciva a mettersi in contatto col padre novantenne, che aveva problemi di salute, e col fratello cinquantenne, da un paio di giorni.

Sui corpi non ci sarebbero segni di violenza; l’ipotesi è che si tratterebbe di un decesso per cause naturali. Le salme sono state portate nell’obitorio dell’ospedale Papardo, dove probabilmente su disposizione della magistratura sarà effettuata l’autopsia

