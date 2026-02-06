Sicilia, cinesi costrette a prostituirsi: 2 arresti

Agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile e alle Volanti della Questura di Siracusa hanno scoperto un appartamento, nella zona alta della città nei pressi del viale Zecchino, adibito a centro massaggi. Al suo interno sono stati trovati numerosi oggetti che rivelavano lo sfruttamento della prostituzione che avveniva all’interno.

Sono stati denunciati due cittadini stranieri di origine cinese, un uomo di 70 anni e una donna di 50, per sfruttamento della prostituzione e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Due giovani donne cinesi, trovate all’interno dell’appartamento, costrette a fornire prestazioni sessuali per timore di essere allontanate dall’Italia, sono state accompagnate in una località protetta e liberate dalla situazione di assoggettamento nella quale si trovavano.