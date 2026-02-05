Sicilia, botte e colpi di machete a un giovane: arrestato 22enne

Su richiesta della Procura di Ragusa, il gip ha emesso un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di F.G.M., 22enne ragusano, accusato di lesioni aggravate in concorso, minacce a mano armata e porto di oggetti atti ad offendere.

Nell’agosto 2025 l’indagato, con un altra persona, aveva aggredito con calci, pugni e colpi di machete un gambiano di 26 anni che aveva riportato una prognosi di 40 giorni. L’indagato era stato denunciato per altre due aggressioni e per il possesso di un coltello.