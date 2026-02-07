Sicilia, arrestato minorenne “irrequieto”: in scooter contromano con marijuana e cocaina

Sullo scooter contromano con droga e denaro. Un 16enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari lo hanno notato mentre percorreva contromano piazza Cavour in sella al mezzo a due ruote, guardandosi intorno come per assicurarsi di non essere seguito.

Immediato è scattato il controllo e nascoste nello scooter i militari hanno trovato diverse dosi di marijuana e cocaina e 250 euro, denaro ritenuto compatibile con un’attività di spaccio. Droga e soldi sono stati sequestrati mentre il minorenne è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotto nel centro di prima accoglienza.