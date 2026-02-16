Sequestrate dai finanzieri di Ragusa 117 bombole di gas in un deposito non autorizzato

I finanzieri del Comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato 117 bombole di gpl, per una capacità complessiva di 1.740 Kg, trovate nei pressi di un capannone in un’area rurale nel comune di Scicli. I finanzieri hanno trovato un vero e proprio deposito a cielo aperto, gestito senza le minime garanzie di sicurezza e privo delle autorizzazioni antincendio. Il responsabile, originario di Scicli, pur essendo titolare di un’impresa individuale esercente attività di commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico, era sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. (Man/Adnkronos)