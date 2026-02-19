Scontro auto-moto nel Catanese, Michael Duse perde la vita a 25 anni

Incidente mortale nella tarda serata di ieri sulla Strada Statale 121 Catania-Paternò. A scontrarsi sono state un’auto e due moto e ad avere la peggio è stato il conducente di uno dei due mezzi a due ruote, Michael Duse, di 25 anni, nativo di Misterbianco, morto sul colpo. Il conducente dell’altra moto è rimasto gravemente ferito e condotto in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Illese le occupanti dell’auto, una donna di 70 anni e la figlia. Sulla dinamica indagano i Carabinieri della Stazione di Belpasso. (ITALPRESS). (Foto NewSicilia)