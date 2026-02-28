Salute

Sanremo 2026, Pausini: “Grignani? Il mio numero ce l’ha, mai cambiato”

(Adnkronos) – "Il mio numero ce l'ha, non è mai cambiato. Se vuole chiamarmi, io sono qui". Laura Pausini replica così, in conferenza stampa, a chi le chiede un commento su quanto accaduto ieri sul palco durante il duetto di Luché con Grignani Grignani, quando il cantante dopo l'esibizione ha chiesto il numero della cantante a Carlo Conti. Un frecciata che ha come riferimento i dissapori nati tra i due la scorsa estate dopo che Laura aveva inciso la cover di 'La mia storia tra le dita' di Grignani e il cantautore l'aveva bacchettata sui social per non aver sottolineato chi fosse l'autore del brano e per aver modificato il testo, alterandone il significato originale. 
