Recchi (Stretto Messina), risponderemo alla Corte sul Ponte e riprenderemo in estate

Per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto “siamo nel processo autorizzativo, rispondendo a quelle che sono state le osservazioni della Corte dei Conti. Pochi giorni fa c’è stato un decreto ministeriale che ha reso molto chiaro il percorso e quindi metteremo a posto quelle che sono state le eccezioni sollevate. Si prevede di riprendere per l’estate”. Lo ha spiegato Giuseppe Recchi, presidente della Società Stretto di Messina, a margine dell’evento ‘La ripartenza’ al Palazzo Castiglioni di Milano.

Recchi ha poi sottolineato che è “sempre difficile fare una previsione precisa perché si tratta di risolvere procedure, produrre documenti e aspettare le risposte. Ci sono dei tempi che sono obbligatori su cui si fa una previsione temporale sperando che siano magari in anticipo. Però – ha sottolineato -, per quello che riguarda il nostro lavoro, noi siamo assolutamente nei tempi previsti che abbiamo indicato”.

Recchi ha poi risposto a chi gli chiedeva delle richieste delle opposizioni di destinare parte delle risorse del Ponte alla messa in sicurezza di Niscemi in Sicilia: “Mettere in sicurezza Niscemi è importantissimo – ha replicato Recchi -. Leggendo dei giornali vedo che era un piano che risale a molti anni fa che non è stato eseguito” ma “non lo trovo in contraddizione con quello che è il budget destinato al Ponte”, un investimento “utile che ritornerà allo Stato” per un’opera che “sarà la Silicon Valley delle competenze dell’ingegneria perché verranno a studiare da tutto il mondo come la faremo”.