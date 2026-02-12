Picchiato e minacciato, gioielliere mette in fuga tre rapinatori a Palermo

Tentata rapina a Palermo con un colpo di pistola sparato da uno dei rapinatori che per fortuna non ha ferito il gioielliere, soccorso dai sanitari del 118 per i calci e i pugni ricevuti. Il tentato colpo è avvenuto ieri pomeriggio nella gioielleria Grama trading, in corso dei Mille. Il commerciante dopo che ha aperto la saracinesca è stato spinto dentro il negozio da tre persone. Uno di loro aveva uno zaino giallo, dello stesso tipo utilizzato dai rider. Il negoziante ha reagito ed è stato colpito, mentre uno dei rapinatori ha sparato un colpo di pistola. L’inattesa reazione ha spiazzato i tre che sono fuggiti portando via solo la chiave della cassaforte. Il gioielliere è stato portato all’ospedale Civico. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Brancaccio che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. (ANSA).