Nell’ennese, tunisino tenta di violentare una donna e poi si costituisce: arrestato

Un tunisino di 25 anni si è costituito dopo che avrebbe provato a violentare una donna che lavorava con lui da anni. E’ accaduto ad Aidone (Enna) e il giovane, dopo essere fuggito, si è consegnato ai carabinieri grazie all’intervento del presidente della comunità di accoglienza di migranti che lo aveva ospitato fino a qualche tempo fa e attraverso altri migranti l’ha invitato a costituirsi.

Il ragazzo lavorava nel bar gestito dalla comunità Don Bosco, la stessa che un paio d’anni fa era stata visitata dal presidente della repubblica. La donna, madre di due figli conosceva bene il suo aggressore, che era stato ospite della struttura prima di essere avviato al lavoro. Ad interrompere la violenza è stato l’intervento di alcuni vicini, attirati dalle urla della donna.

La vittima ha riportato lesioni in diverse parti del corpo ed è stata trasportata al pronto soccorso. “Negli anni abbiamo accolto migliaia di fratelli africani e non è mai successo nulla. Anzi, molti ora abitano in case di Piazza Armerina e di Aidone, si sono perfettamente integrati e qui crescono i loro figli. Appena abbiamo saputo di questa violenza, abbiamo licenziato il ragazzo – dice Agostino Sella, presidente della Don Bosco – e convocato gli altri connazionali che lo hanno contattato e convinto a costituirsi”.