Musica: Pupo, dopo ritorno a Sanremo chiude tour mondiale con 3 date in Italia

Nel 50° anniversario della sua carriera artistica, e dopo aver fatto tappa in tutti i continenti, Pupo è pronto a chiudere in Italia il suo tour mondiale “Pupo 50…storia di un equilibrista”. Tre concerti-evento, tre appuntamenti speciali che vedranno il cantautore esibirsi il 16 marzo al Teatro Dal Verme di Milano, il 19 maggio al Teatro Acacia di Napoli, fino al gran finale del 27 maggio al Teatro Verdi a Firenze.

Così, dopo essere passato dall’Europa agli Stati Uniti, dall’America del Sud all’Australia, e aver toccato Russia, Uzbekistan e Kazakistan, Pupo chiude il tour mondiale celebrativo dei suoi 50 anni di carriera là dove tutto è cominciato, a Firenze, la città dove prese il primo treno che lo portò a Milano per i primi contratti discografici, in un viaggio attraverso la musica, le emozioni e i ricordi che hanno segnato milioni di vite.

E il 2026 è l’anno che segna anche il ritorno di Pupo al Festival di Sanremo, dove venerdì 27 febbraio affiancherà Dargen D’Amico insieme a Fabrizio Bosso nella serata dedicata ai duetti, durante la quale porteranno sul palco dell’Ariston una speciale versione di “Su di noi”, uno dei più grandi successi mondiali di Pupo, che venne presentato nel 1980 proprio al Festival di Sanremo.