Migranti, Morosini: “Nei confronti del tribunale di Palermo attacchi ingenerosi e fuori bersaglio”

“Negli ultimi giorni c’è stato un attacco nei confronti del Tribunale di Palermo, nei confronti di una magistrata del Tribunale di Palermo, che ha emesso una sentenza. Commenti e attacchi davvero ingenerosi, intanto perché tutti conoscete la professionalità di questo magistrato. Ma sono stati commenti assolutamente fuori bersaglio, perché quella decisione sul risarcimento, sulla restituzione delle somme alla Sea-Watch, per il trattenimento del della nave perché il sequestro era scaduto. Peraltro con un dispositivo che rigetta la richiesta di risarcimento alla Sea-Watch per il danno di immagine e per l’impossibilità di proseguire l’attività di soccorso nel Mediterraneo, di persone che stanno per annegare, su quella richiesta risarcitoria la magistrata ha rigettato l’istanza della Sea-Watch motivando che non c’erano prove. Ecco, attacchi che ha ricevuto per questa decisione, dove si è parlato di ostacolo alle politiche migratorie del governo, di sentenze che mettono in discussione la sicurezza pubblica”. Lo ha detto il Presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini intervenendo al confronto sulla riforma della giustizia al Tribunale di Palermo, organizzato dall’associazione giuridica Jus. “Il tema dei flussi migratori impegna le politiche dei governi anche nelle democrazie occidentali avanzate da anni e noi sappiamo che le questioni in ballo sono tante- dice – Peraltro non solo la difesa dei confini e la sicurezza delle nostre città, problemi ovviamente importantissimi, ma anche il tema dell’occupazione, toccano, il tema dell’integrazione tra diverse tradizioni e modi di vivere, pongono dei seri problemi nelle comunità cittadine rispetto all’identità collettiva. Sono questioni gigantesche che sono affrontate invece con queste affermazioni così sbrigative, così non rispettose del nostro lavoro quotidiano”. (Adnkronos)