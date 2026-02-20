L’Azienda sanitaria di Enna bandisce un concorso per 36 posti di dirigente medico

L’Azienda sanitaria di Enna ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 36 posti di dirigente medico in varie discipline. “Un atto atteso, che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento strutturale dell’assistenza sanitaria sul territorio ennese”, commentano il direttore generale Mario Zappia, il direttore amministrativo Maria Sigona e il direttore sanitario Ennio Ciotta. I posti messi a concorso coprono sei aree disciplinari di primaria importanza per l’offerta sanitaria dell’ASP: 7 posti per Chirurgia generale, 10 per Ginecologia e Ostetricia, 5 per Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 12 per Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza, 1 per Medicina dello Sport e 1 per Oculistica. “Fare nuove assunzioni in questo momento storico non è scontato – dice Sigona – Le difficoltà sono note a tutti: la scarsità di specialisti in alcune discipline, la concorrenza dei grandi centri urbani, i vincoli normativi e finanziari.” “Voglio innanzitutto ringraziare gli uffici per la dedizione e la professionalità con cui affrontano quotidianamente un lavoro complesso e spesso silenzioso. La nostra visione è chiara – dice Zappia – vogliamo una sanità ennese più forte, più presente, più capace di rispondere ai bisogni di ogni cittadino, in ogni angolo della provincia. Nuovi medici significano nuove competenze”. (ANSA).