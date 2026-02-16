Italia. Il preside lo richiama, dipendente della scuola allora gli riga l’auto

Dipendente di una scuola danneggia l’auto del preside come vendetta per un richiamo disciplinare. Ma i carabinieri lo hanno scoperto e denunciato. È successo a Reggio Emilia nei giorni scorsi dove il dirigente scolastico di un istituto cittadino ha presentato una denuncia alle forze dell’ordine dopo aver trovato graffi e righe su entrambe le fiancate della sua vettura, sul parafango e sul paraurti.

Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del parcheggio che hanno ripreso il responsabile all’azione. Il preside, convocato in caserma, ha riconosciuto l’autore: si tratta di un 63enne dipendente della scuola. Lo stesso dirigente ha poi raccontato che qualche giorno prima lo aveva richiamato per essersi assentato dal posto di lavoro con una pausa eccessivamente prolungata. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato.