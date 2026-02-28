Iran, “Khamenei è morto”: l’annuncio da Israele

(Adnkronos) –

L'ayatollah Ali Khamenei, guida spirituale dell'Iran, è morto. Khamenei è rimasto ucciso nell'attacco condotto oggi da Stati Uniti e Israele. Lo afferma il Times of Israel sulla base delle informazioni fornite da una fonte israeliana. I raid hanno colpito Teheran e in particolare la residenza dell'ayatollah, distrutta da 80 bombe. Il corpo di Khamenei è stato estratto dalle macerie e un'immagine è stata mostrata al premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo l'emittente israeliana Channel 12, e al presidente americano Donald Trump. Negli stessi momenti l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha aggiornato diversi alti funzionari a Washington comunicando che l'ayatollah è stato ucciso, come riferisce Axios. Per tutta la giornata la sorte di Khamenei è stata avvolta nel mistero. L'attacco condotto oggi ha preso di mira il compound della guida spirituale iraniana, il complesso è stato raso al suolo. "Ci sono molti segnali che Khamenei è morto. Abbiamo distrutto il sito dove si trovava il tiranno che ha diffuso il terrorismo in tutto il mondo", le parole di Netanyahu nel pomeriggio italiano. Gli annunci da Israele hanno invertito la rotta dopo le news provenienti da Teheran. Un portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha usato gli aggettivi "sani e salvi" per rispondere a domande su Khamenei e sul presidente Masoud Pezeshkian. Nell'attacco al compound, ha comunicato Teheran sin da subito, morti il genero e la nuora della Guida Suprema.

