Il liceo Mandralisca di Cefalù con Roma e Milano sede della giornata mondiale della cultura ellenistica



Il 9 febbraio 2026 sarà una giornata storica per il liceo classico Mandralisca, scelto come sede protagonista della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica insieme all’Università di Roma Tre, al liceo Tasso di Roma, al Manzoni di Milano, al Gargallo di Siracusa e alla Sala De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa, a Palermo. Tema di quest’anno sarà “Perché i greci”.

L’ evento, di portata internazionale, è organizzato in collaborazione dall’Ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia, dal Comune di Roma Capitale-Assessorato alla Scuola USR Lazio, dalla Consulta Universitaria del Greco-Comunità Ellenica di Roma e del Lazio, dalla Comunità Ellenica Siciliana, dall’Associazione dei Ciprioti in Italia NIMA-Università di Cassino, da Roma Sapienza, da Roma Tor Vergata, da Roma Tre-Associazione Antico e Moderno, dall’Associazione italiana di cultura classica-Delegazione di Palermo e Delegazione Randazzo di Siracusa, dai licei Augusto, Benedetto da Norcia, Convitto Nazionale, Tasso e Visconti di Roma, Cicerone di Frascati, Gargallo di Siracusa. Un riconoscimento importante per il liceo di Cefalù, che si conferma in questo modo una delle scuole di maggiore garanzia per la formazione classica in Sicilia.

La partecipazione è valida come aggiornamento per i docenti, per cui è concesso l’esonero dal servizio, e come percorso di formazione scuola-lavoro per gli studenti, che riceveranno le attestazioni valide ai fini del punteggio scolastico.

Il programma delle tre giornate sarà così organizzato:

lunedì 9 febbraio

GIORNATA DEL GRECO DELLA SICILIA

8.30: Sala De Seta Cantieri Culturali, Palermo

Salvatore Nicosia, OMERO

Daniela Bonanno, UN TESTO EPIGRAFICO

Nicola Cusumano, TUCIDIDE

Franco Giorgianni, IPPOCRATE

Michele Di Dio – Daniele Salvo, PROMETEO

11.00: Liceo Mandralisca di Cefalù

Sabrina Grimaudo, PENSIERO POLITICO

Antonietta Provenza, MUSICA

11.30: Liceo Gargallo di Siracusa

Paolo Madella, ICONOGRAFIA

GIORNATA DEL GRECO DI ROMA E DEL LAZIO

17.00-19.00, Aula Magna del liceo Tasso

Maria Rosa Caracausi, SEFERIS

Cristiano Luciani, KAVAFIS

Shanna Rossi, RITSOS FESTA GRECA

martedì 10 febbraio

GIORNATA DEL GRECO DI ROMA E DEL LAZIO

8.30-13.30 Aula Magna dell’Università di Roma Tre

Saluti del Magnifico Rettore dell’Università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, e della Presidente della Consulta Universitaria del Greco, Liana Lomiento

Adele Teresa Cozzoli, CALLIMACO

Massimo Fusillo, APOLLONIO RODIO

Emanuele Lelli, TEOCRITO

Alexia Latini, LISIPPO

Alberto D’Anna, VANGELI

Giuliano Pisani, PLUTARCO

Tommaso Braccini, LUCIANO

Emeri Farinetti, PAUSANIA

Silvia Ronchey, BISANZIO

Caterina Carpinato, GRECO FUTURO con la Scuola Statale Italiana di Atene e con le Premiazioni “Ve lo racconto io, il Mito” e “Cantagrecia” con interventi musicali e performance delle sezioni drammaturgiche del liceo Foscolo di Albano Laziale

mercoledì 11 febbraio 8.30-13.30

GIORNATA ANTICO E MODERNO

da Milano, liceo Manzoni

Giulio Guidorizzi, EURIPIDE

da Roma, liceo Tasso

Andrea Ercolani, ESIODO

Camillo Neri, SAFFO

Liana Lomiento, PINDARO

Enrico Medda, ESCHILO

da Ascoli Piceno, liceo Stabili

Jessica Piccinini, STORIA GRECA

da Milano, liceo Parini

Cinzia Bearzot, SENOFONTE

da Acri, Liceo Julia

Adelaide Fongoni, SOFOCLE

da Roma, Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II

Michele Napolitano, ARISTOFANE

Roberto Nicolai, ERODOTO

Carla Vetere, ISOCRATE

Lorenzo Perilli, ARISTOTELE

La mattinata del 10 febbraio sarà online all’indirizzo https://vai.uniroma3.it/greco2026

Tutte le altre sessioni saranno online sul canale YouTube AICC Antico e moderno, in diretta pubblica, senza link da richiedere