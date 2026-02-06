Il liceo Mandralisca di Cefalù con Roma e Milano sede della giornata mondiale della cultura ellenistica

Il 9 febbraio 2026 sarà una giornata storica per il liceo classico Mandralisca, scelto come sede protagonista della Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Ellenica insieme all’Università di Roma Tre, al liceo Tasso di Roma, al Manzoni di Milano, al Gargallo di Siracusa e alla Sala De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa, a Palermo. Tema di quest’anno sarà “Perché i greci”.
L’ evento, di portata internazionale, è organizzato in collaborazione dall’Ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia, dal Comune di Roma Capitale-Assessorato alla Scuola USR Lazio, dalla Consulta Universitaria del Greco-Comunità Ellenica di Roma e del Lazio, dalla Comunità Ellenica Siciliana, dall’Associazione dei Ciprioti in Italia NIMA-Università di Cassino, da Roma Sapienza, da Roma Tor Vergata, da Roma Tre-Associazione Antico e Moderno, dall’Associazione italiana di cultura classica-Delegazione di Palermo e Delegazione Randazzo di Siracusa, dai licei Augusto, Benedetto da Norcia, Convitto Nazionale, Tasso e Visconti di Roma, Cicerone di Frascati, Gargallo di Siracusa. Un riconoscimento importante per il liceo di Cefalù, che si conferma in questo modo una delle scuole di maggiore garanzia per la formazione classica in Sicilia.
La partecipazione è valida come aggiornamento per i docenti, per cui è concesso l’esonero dal servizio, e come percorso di formazione scuola-lavoro per gli studenti, che riceveranno le attestazioni valide ai fini del punteggio scolastico.
Il programma delle tre giornate sarà così organizzato:
lunedì 9 febbraio
GIORNATA DEL GRECO DELLA SICILIA
8.30: Sala De Seta Cantieri Culturali, Palermo
Salvatore Nicosia, OMERO
Daniela Bonanno, UN TESTO EPIGRAFICO
Nicola Cusumano, TUCIDIDE
Franco Giorgianni, IPPOCRATE
Michele Di Dio – Daniele Salvo, PROMETEO
11.00: Liceo Mandralisca di Cefalù
Sabrina Grimaudo, PENSIERO POLITICO
Antonietta Provenza, MUSICA
11.30: Liceo Gargallo di Siracusa
Paolo Madella, ICONOGRAFIA
GIORNATA DEL GRECO DI ROMA E DEL LAZIO
17.00-19.00, Aula Magna del liceo Tasso
Maria Rosa Caracausi, SEFERIS
Cristiano Luciani, KAVAFIS
Shanna Rossi, RITSOS FESTA GRECA
martedì 10 febbraio
GIORNATA DEL GRECO DI ROMA E DEL LAZIO
8.30-13.30 Aula Magna dell’Università di Roma Tre
Saluti del Magnifico Rettore dell’Università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, e della Presidente della Consulta Universitaria del Greco, Liana Lomiento
Adele Teresa Cozzoli, CALLIMACO
Massimo Fusillo, APOLLONIO RODIO
Emanuele Lelli, TEOCRITO
Alexia Latini, LISIPPO
Alberto D’Anna, VANGELI
Giuliano Pisani, PLUTARCO
Tommaso Braccini, LUCIANO
Emeri Farinetti, PAUSANIA
Silvia Ronchey, BISANZIO
Caterina Carpinato, GRECO FUTURO con la Scuola Statale Italiana di Atene e con le Premiazioni “Ve lo racconto io, il Mito” e “Cantagrecia” con interventi musicali e performance delle sezioni drammaturgiche del liceo Foscolo di Albano Laziale
mercoledì 11 febbraio 8.30-13.30
GIORNATA ANTICO E MODERNO
da Milano, liceo Manzoni
Giulio Guidorizzi, EURIPIDE
da Roma, liceo Tasso
Andrea Ercolani, ESIODO
Camillo Neri, SAFFO
Liana Lomiento, PINDARO
Enrico Medda, ESCHILO
da Ascoli Piceno, liceo Stabili
Jessica Piccinini, STORIA GRECA
da Milano, liceo Parini
Cinzia Bearzot, SENOFONTE
da Acri, Liceo Julia
Adelaide Fongoni, SOFOCLE
da Roma, Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Michele Napolitano, ARISTOFANE
Roberto Nicolai, ERODOTO
Carla Vetere, ISOCRATE
Lorenzo Perilli, ARISTOTELE
La mattinata del 10 febbraio sarà online all’indirizzo https://vai.uniroma3.it/greco2026
Tutte le altre sessioni saranno online sul canale YouTube AICC Antico e moderno, in diretta pubblica, senza link da richiedere