AdnKronos

Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave

Sab, 28/02/2026 - 21:32

(Adnkronos) – Un quattordicenne marocchino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Genova dopo essere stato accoltellato a bordo di un autobus in via Teresa Durazzo Pallavicini. Il giovane, secondo quanto ricostruito, è stato accoltellato a torace e addome riportando profonde ferite. Sul posto il 118, la Croce Bianca di Bolzaneto e la polizia di Stato che avrebbe fermato un coetaneo di nazionalità albanese. 
