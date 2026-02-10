De Luca: “Rimane mistero si amico che avrebbe tradito Borsellino”

“Rimane il mistero dell’identità dell’amico che aveva tradito Paolo Borsellino”. Ad affermarlo, durante la sua audizione in Commissione Antimafia, è il procuratore di Caltanissetta Salvatore DE LUCA facendo riferimento all’intervista all’ex pm Vittorio Teresi trasmessa da Report. Fra le ipotesi avanzate c’è quella che a tradire Borsellino sia stato l’amico e allora esponente del Msi Guido Lo Porto (che ha querelato Report e Salvatore Borsellino).

“La premessa – afferma DE LUCA – è che noi riteniamo Teresi una persona assolutamente attendibile e al di sopra di ogni sospetto”. E aggiunge: “Teresi potrebbe non ricordare un normale colloquio con Borsellino, ma escludo che non ricorderebbe la reazione di Borsellino dopo avergli detto che il suo amico Lo Porto frequentava il boss Mariano Tullio Troia. Teresi questa reazione se la sarebbe dovuta ricordare. Da ciò un elemento sul fatto che probabilmente l’amico traditore non fosse Lo Porto”.

Il procuratore di Caltanissetta ha anche ricordato le dichiarazioni rilasciate da due colleghi di Borsellino, Massimo Russo e Alessandra Camassa, che hanno raccontato di aver visto Paolo Borsellino piangere perché era stato tradito da un amico.