Caltanissetta. Teatro Regina Margherita, applausi per Veronica Pivetti: la stagione “Atto 150” si conferma un successo

Scroscianti applausi, sala partecipe e un pubblico attento dall’inizio alla fine. La serata con Veronica Pivetti al Teatro Regina Margherita ha confermato la qualità e la forza della Stagione Teatrale Nazionale “Atto 150 – Sei sogni a teatro”, la rassegna ufficiale del Comune di Caltanissetta, nell’anno del 150° anniversario del teatro cittadino.

Lo spettacolo “L’inferiorità mentale della donna” ha conquistato gli spettatori per intelligenza, ritmo e profondità. L’interpretazione di Veronica Pivetti, intensa e ironica al tempo stesso, è stata accompagnata da applausi convinti e ripetuti nel corso della rappresentazione, fino alla lunga ovazione finale.

La messinscena ha saputo coniugare leggerezza e riflessione, affrontando con sarcasmo e lucidità uno dei testi più emblematici del pensiero reazionario di fine Ottocento, trasformandolo in uno spettacolo dal forte valore culturale e pedagogico. La capacità dell’attrice di alternare momenti di ironia graffiante a passaggi di maggiore profondità ha reso la serata coinvolgente e significativa, offrendo al pubblico non solo intrattenimento, ma anche spunti di riflessione sull’evoluzione sociale e culturale del ruolo della donna.

Irene Pivetti con l’assessore Giovanna Candura



A sottolineare il clima registrato al termine dello spettacolo è l’assessore alla Cultura e vice sindaco, professoressa Giovanna Candura, che evidenzia come «il pubblico, nei primi commenti a caldo all’uscita dal teatro, abbia manifestato grande apprezzamento per la qualità dell’allestimento e per la solidità interpretativa della protagonista. È la dimostrazione che questa stagione teatrale sta intercettando l’interesse e la sensibilità della città, offrendo spettacoli di spessore culturale e valore civile».

L’appuntamento si inserisce in una stagione che sta registrando un andamento di grande successo: tutti gli spettacoli fin qui andati in scena hanno riscosso un importante consenso di pubblico, confermando la bontà delle scelte artistiche. Un risultato che è frutto non solo della visione culturale dell’Amministrazione comunale, ma anche del lavoro organizzativo di DalVivo Produzioni Srls, che ha gestito l’intera rassegna curandone gli aspetti tecnici e operativi, contribuendo in maniera determinante alla riuscita degli eventi.

Il cartellone proseguirà con i prossimi due appuntamenti: “Frà”, con Giovanni Scifoni, in programma il 19 marzo 2026, e “Buongiorno Ministro”, con Enzo Iachetti e Carlotta Proietti, previsto per il 23 aprile 2026, spettacolo che chiuderà ufficialmente la stagione. Due eventi attesi che promettono di confermare l’andamento positivo di una rassegna che, serata dopo serata, sta registrando un crescente consenso di pubblico.