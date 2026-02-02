Caltanissetta, rimpatriato il tunisino espulso ‘vicino’ ad ambienti terroristici

Un tunisino di 42 anni irregolare è stato rimpatriato da Palermo a Tunisi perché ritenuto “vicino alle organizzazioni terroristiche dell’area del Maghreb”. L’uomo è stato bloccato dagli agenti di polizia in via Maqueda, zona rossa, dopo i violenti fatti di cronaca di questi ultimi mesi con omicidi e risse. La posizione irregolare dello straniero è emersa dai controlli incrociati tra la Digos e l’ufficio immigrazioni.

Per lui è scattato un provvedimento di espulsione con il trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio di “Pian del Lago” a Caltanissetta. Dopo pochi giorni è stato rimpatriato.