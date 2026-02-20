Caltanissetta. Rapina in pieno centro storico, nel mirino un tabacchino di Corso Umberto

CALTANISSETTA – Una rapina si è verificata nel cuore del centro storico cittadino. Nel mirino dei malviventi un tabacchino situato in Corso Umberto, accanto alla chiesa di Sant’Agata al Collegio.

L’episodio si sarebbe consumato nelle ultime ore, ma al momento le informazioni disponibili sono ancora frammentarie. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato i primi accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e raccogliere elementi utili alle indagini.

Gli investigatori stanno ascoltando eventuali testimoni e acquisiranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, particolarmente frequentata a tutte le ore della giornata. Non si esclude che ulteriori dettagli possano emergere nelle prossime ore.

La vicenda ha suscitato preoccupazione tra commercianti e residenti del centro storico, in attesa di conoscere sviluppi ufficiali sull’accaduto.