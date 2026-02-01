Caltanissetta, la Questura su facebook esprime solidarietà agli agenti feriti a Torino

La Questura di Caltanissetta, con un post pubblicato sulla propria pagina social, ha espresso solidarietà agli agenti aggrediti, a Torino, da una frangia di facinorosi manifestanti che verso la fine della manifestazione si sono staccati dal corteo per deviare verso corso Regina Margherita 47, sede di Aska, da lì in poi sono iniziati gli scontri e gli agguati alle forze dell’Ordine. Al lancio si bombe carta, razzi e fuochi pirotecnici, gli agenti hanno risposto con con idranti e fumogeni. Una camionetta della Polizia si è incendiata, così come alcuni cassonetti nell’area degli scontri.

Questo il contenuto integrale del post.

Sono stati pochi minuti, che sono sembrati interminabili, quelli vissuti da Alessandro e Lorenzo, poliziotti del Reparto mobile di Padova, in strada, ieri sera, durante un servizio di ordine pubblico a Torino. Erano li per garantire la sicurezza di una manifestazione pubblica, ma sono stati aggrediti, malmenati e insultati, insieme a tanti altri appartenenti alle Forze di polizia.

A loro, che adesso stanno bene dopo essere stati curati in ospedale, è arrivata la vicinanza del capo della Polizia Vittorio Pisani, che li ha chiamati ed ha indirizzato a tutti i feriti e ai poliziotti impiegati nel servizio di ordine pubblico, parole di solidarietà e sostegno attraverso una lettera pubblicata sul sito della Polizia di Stato, raggiungibile al link https://www.poliziadistato.it/…/3268697f4bd937ecd993507083#essercisempre