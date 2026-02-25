Caltanissetta, il 7 marzo esperti a confronto con il Congresso “Cuore e Obesità 2”

Sabato 7 marzo 2026, nella Sala Congressi dell’Hotel San Michele di Caltanissetta, si terrà il Congresso “Cuore e Obesità – Rischio Cardiovascolare, Diabete, Nutrizione e Stile di Vita”, promosso da ACRIS – Associazione Cuore Reni Ipertensione, con la responsabilità scientifica del dott. Calogero Geraci e l’organizzazione di Full Congress – Eventi & Congressi. Il corso, giunto alla seconda edizione, nasce da un progetto più ampio “Cuore e Obesità – Cardio Obesity Group, che ha come base scientifica la condivisione della terapia dell’obesità e del grasso viscerale tra diversi specialisti. L’evento, infatti, riunirà cardiologi, internisti, nutrizionisti e professionisti sanitari per affrontare il tema dell’obesità come malattia cronica cardiometabolica, alla luce del recente riconoscimento normativo sancito dalla Legge 3 ottobre 2025, n.149, che inserisce l’obesità tra le patologie croniche progressive e recidivanti e che decreta un passaggio storico dal “giudizio” e dalla “colpa” alla consapevolezza della malattia fino a giungere alla cura.



Il percorso, tramite eventi culturali, il coinvolgimento delle associazioni e delle scuole con fondamentali interventi educativi anche tra i giovani, si pone l’obiettivo di raggiungere diagnosi e terapie condivise per i pazienti obesi ad alto rischio cardiovascolare. Una nuova medicina: scientifica, inclusiva e sostenibile.

Secondo i dati PASSI 2022-2023, in Italia il 33% degli adulti è in sovrappeso e il 10% obeso; in Sicilia le percentuali sono rispettivamente al 33% e all’11%. Numeri che impongono un cambio di paradigma: dall’approccio centrato sul peso a una visione integrata del rischio cardiovascolare, metabolico e renale.

Tra gli interventi previsti la partecipazione dell’On. Roberto Pella, promotore della legge sull’obesità e numerosi professori ordinari, tra cui Salvatore Corrao, Corrado Tamburino, Roberta Esposito, Sandro La Vignera.

Il congresso, accreditato ECM (7 crediti), promuove un modello multidisciplinare che integra prevenzione, nutrizione cardiometabolica, attività fisica adattata e sostenibilità ambientale, con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle scuole e del territorio.

Una giornata di alta formazione scientifica e impegno civile: perché l’obesità non è solo una questione di peso, ma di salute pubblica.