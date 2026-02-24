Caltanissetta. Furti d’auto, il Comitato di Zona chiede controlli nel quartiere San Luca

I furti di auto restano una piaga che non accenna a diminuire, e neppure Caltanissetta sembra risparmiata dall’ondata di azioni criminose che colpisce i centri urbani. Negli ultimi giorni a finire nel mirino dei ladri è stato in particolare il quartiere San Luca, dove si è registrata una nuova serie di episodi. Nelle scorse settimane erano stati segnalati dei furti avvenuti di notte nella zona di via Ferdinando I. “Purtroppo il quartiere San Luca continua ad essere preso di mira dichiara Nello Ambra, presidente del comitato di zona – nel giro di pochi giorni sono state rubate due macchine”. Si tratta di un’Alfa Romeo Giulietta sparita in piazza Leonardo Sciascia, nel proseguimento di via Leonardo da Vinci, e di una Lancia Ypsilon rubata in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Entrambi i furti sono stati regolarmente denunciati all’Arma dei carabinieri. Ma la preoccupazione tra i residenti cresce. “Chiediamo alle istituzioni, al Prefetto, al Questore e a tutte le forze dell’ordine un maggiore controllo notturno del nostro quartiere –aggiunge Ambra – le condizioni create da queste continue preoccupazioni non fanno dormire sonni tranquilli alla comunità di San Luca”. In genere tra le auto più ricercate figurano modelli molto diffusi come Fiat 500, Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Jeep Renegade. Mezzi spesso facili da piazzare sul mercato nero dei pezzi di ricambio o da trasferire rapidamente fuori provincia. I furti avvengono con modalità sempre più rapide. In alcuni casi bastano trenta secondi per intercettare il codice elettronico, salire a bordo e mettere in moto. Un elemento determinante resta la tempestività della denuncia. Se la segnalazione alle forze dell’ordine viene effettuata con ritardo e il mezzo non dispone di sistemi di localizzazione satellitare, le possibilità di recupero si riducono drasticamente. Intanto, nel quartiere San Luca cresce il senso di insicurezza. I residenti chiedono più pattugliamenti e controlli nelle ore notturne, nella speranza di arginare un fenomeno che, oltre al danno economico per le vittime, alimenta un clima di allarme sociale sempre più diffuso.