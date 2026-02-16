Caltanissetta, “È tutta colpa del sindaco”: Roberto Gambino racconta in un libro i cinque anni di sindacatura

Parte oggi, 16 febbraio, per la giovane casa editrice nissena Simplybook, la campagna crowdfunding di “È tutta colpa del sindaco – Diario di cinque anni di sindacatura”, il libro di Roberto Gambino, ex sindaco di Caltanissetta e oggi consigliere comunale.

“L’idea nasce dalla voglia di raccontare e raccontarsi più come uomo che come politico – dice Roberto Gambino –. Il titolo è ironico – aggiunge – perché molte cose, anche quelle più assurde vengono attribuite al sindaco. Il popolo conosce il politico di prossimità che è il sindaco, per cui il titolo è ironico, ma reale.”

Un racconto, quello di “È tutta colpa del sindaco” a firma di Roberto Gambino, che ripercorre i cinque anni alla guida di Caltanissetta – dal 2019 al 2024 –, dove l’esperienza di politico diventa la voce personale di uomo che attraverso l’arte della scrittura desidera lanciare un messaggio semplice e diretto: “Ho voluto far uscire fuori la mia personalità, il mio modo di fare e di essere, rappresentando – dice Gambino – che fare il sindaco sia il ‘mestiere’ più bello del mondo. Ti dà la possibilità di occuparti di una serie di problemi a cui dare una soluzione; spesso la trovi, ma capita anche che non la trovi perché non dipende solo da te. La frustrazione c’è, ma il bello – prosegue ancora Gambino – è darsi da fare per la città e per i cittadini.”

Come si legge nella descrizione del libro, Roberto Gambino ripercorre a voce alta – con sincerità e senza protezioni – il peso delle decisioni, il rapporto con la città, le aspettative tradite e quelle mantenute. Le domande aprono ricordi, dubbi, retroscena che non sono mai entrati nei comunicati ufficiali. Arriva il Covid, e la sindacatura cambia volto: l’urgenza sostituisce la programmazione, la paura entra nelle case e anche nel Palazzo. Polemiche, scelte obbligate, momenti di solitudine e improvvisi slanci di fiducia, fanno emergere le “varie ed eventuali” che raccontano più di qualsiasi atto amministrativo cosa significhi essere sindaco.

“È il racconto di una persona che ha avuto una grandissima opportunità, quella di fare politica nel modo più alto possibile – continua ancora –, perché per me fare il sindaco è il modo più alto di fare politica.”

Una testimonianza, una riflessione sulla politica e sulla vita; un libro, “È tutta colpa del sindaco”, che è stato per Roberto Gambino anche una sfida personale nell’ambito della scrittura, in cui ha dovuto fare i conti con una formazione prima da studente di architettura, poi da architetto, dopo da funzionario tecnico e dopo ancora da politico, per poi ritrovarsi faccia a faccia con il foglio bianco e riempirlo con parole in grado di poter arrivare al cuore di tutti i lettori.

Scrivere si sa, è un atto intimo in cui le esperienze personali si trasformano in ponti universali lungo i quali viene disvelata una parte di noi stessi ancora inesplorata, per poi giungere a un cambiamento consapevole. E Roberto Gambine al termine della stesura del libro ha riscoperto un uomo che ha scelto di essere sempre lo stesso: “Roberto Gambino è sempre lo stesso – conclude –. Quando ho fatto il sindaco, l’ho fatto da Roberto Gambino. Certo, c’era la parte istituzionale, però sono stato sempre a contatto con la gente, ed è quello che faccio adesso.”

La campagna crowdfunding di “È tutta colpa del sindaco – Diario di cinque anni di sindacatura” di Roberto Gambino termina il 27 maggio 2026.