Caltanissetta. Autismo, Maurizio Averna: “Occorre rendere i servizi affidati alle cooperative sociali efficienti e sicuri per i nostri figli”

Riceviamo e pubblichiamo nota del prof. Maurizio Averna in tema di autismo.

“La risposta dell’ASP al mio post parla delle cose fatte in tema d’autismo. Le conosco bene anche perché per il centro diagnosi precoce ho collaborato con impegno e dedizione alla nascita, con l’allora Direttore Generale Dr. P. Cantaro.

Posso dire lo stesso per il Centro dedicato all’autismo che però a parere di tante famiglie non garantisce un servizio adeguato e di qualità. Chiediamo l’ambulatorio di odontoiatria speciale nel distretto ormai da anni e ci sarebbe pure la sede deputata e adeguata presso l’ospedale Raimondi di San Cataldo. A dire il vero era già stata avviata una sperimentazione ma è stata subito bloccata a quanto pare per motivi burocratici e personali fra gli attori ASP e Centro Odontoiatra Speciale di riferimento di Acireale. Dice bene il Direttore Ficarra tanto è stato fatto ma occorre assolutamente rendere i servizi affidati alle cooperative sociali efficienti e sicuri e di qualità per i nostri figli (controllo certosino dell’ASP e un occhio attento dell’amministrazione comunale). Quando un autistico gravisimo e senza linguaggio ha un malore, che può essere una colica o un banale, per noi, mal di denti occorre che personale specializzato se ne prenda carico. Purtroppo i nostri figli in stato di malattia non sono in grado di aiutarsi da soli e il loro stato di sofferenza può essere davvero grave. Non ci si può sempre giustificare sui tempi lunghi della burocrazia in sanità né per i normodotati né a maggior ragione per tutti i disabili gravissimi.” Prof. Maurizio Averna