Caltanissetta, Anci Sicilia: il 21 febbraio al via la seconda conferenza regionale sulle Politiche giovanili

Caltanissetta – Prenderà il via domani alle 9,30 a Caltanissetta, al centro culturale Michele Abbate (via Niscemi 234), la seconda conferenza regionale sulle Politiche giovanili, promossa da ANCI Sicilia, attraverso la commissione speciale Politiche giovanili, insieme con ANCI Sicilia giovani.L’iniziativa rappresenta un momento centrale di confronto e riflessione sulle politiche giovanili regionali, mettendo attorno allo stesso tavolo amministratori, assessori comunali, rappresentanti delle istituzioni regionali, università, associazioni e attori del mondo economico e sociale dell’Isola.L’evento, patrocinato dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Caltanissetta, si configura come uno spazio di dialogo concreto per costruire risposte efficaci ai bisogni delle nuove generazioni e rafforzare il ruolo delle politiche giovanili nelle strategie di sviluppo della Sicilia.Al centro dei lavori della mattina il tema dell’“Alleanza per restare”: in particolare, dopo la relazione del coordinatore della commissione Politiche giovanili ANCI Sicilia Simone Digrandi, attraverso il primo panel, amministratori, istituzioni, imprese e movimenti parleranno di cosa serve per contrastare lo spopolamento, valorizzare i talenti e creare condizioni reali affinché i giovani possano restare, tornare o scegliere di investire in Sicilia. Una sfida che chiama in causa tutte le istituzioni, in particolare gli enti locali, e richiede una forte alleanza con le energie vive dei territori.Il programma del pomeriggio, dopo la presentazione di un progetto dedicato a “Strumenti per la valorizzazione della lingua siciliana” prevede poi due panel tematici. Il primo, dedicato agli strumenti che i Comuni possono attivare per sostenere autonomia e occupazione giovanile, tra cui Informagiovani, Job Day e le opportunità offerte dai fondi ANCI NextGen, con un confronto operativo sulle buone pratiche già avviate nei territori. Il secondo invece vedrà protagoniste le Consulte giovanili attraverso uno spazio aperto di confronto “Open Mic”, pensato per raccogliere esperienze, proposte e idee provenienti dalle realtà locali.La commissione speciale Politiche giovanili di ANCI Sicilia – unica nel panorama nazionale – è attiva dal 2024 e mette in rete assessori e consiglieri comunali impegnati su questi temi. La conferenza di Caltanissetta rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di una strategia regionale condivisa, capace di rendere le politiche giovanili sempre più concrete, strutturate e diffuse in tutta la Sicilia.