Bcsicilia, “Incontro con l’autore”: il 20 febbraio a Palermo appuntamento con Sara Favarò

Promossa dalle Associazioni BCsicilia, AnSe, A.I.Q.Re.S., Fidapa Palermo Mondello e Kermesse, si terrà venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 16,30 presso la sede dell’Associazione A.I.Q.Re.S. in via Siracusa, 10 a Palermo, il primo appuntamento dell’iniziativa “Incontro con l’Autore”. A confrontarsi con i promotori e il pubblico presente sarà Sara Favarò. Dopo i saluti di Nicolò Grimaldi, Presidente dell’A.I.Q.Re.S., Gaetano Di Fazio, Presidente provinciale AnSe e Giorgio Fiammella, Presidente Associazione Kermesse, dialogherà con l’Autore Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Coordina l’iniziativa Diana Giammarresi, Presidente Fidapa Palermo Mondello.

Sara Favarò, scrittrice, poetessa, giornalista pubblicista, studiosa di tradizioni popolari, artista poliedrica, è stata nominata il 21.12.2021, con decreto del Presidente Sergio Mattarella, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ad oggi ha pubblicato 97 libri.

Laureata in Servizi Giuridici, Criminologia, ha conseguito presso l’Università di Palermo, l’attestato di qualifica nel settore dei beni etnoantropologici, per conto della Regione Siciliana.

Poetessa della scuola di Ignazio Buttitta, suo mentore, ha pubblicato il suo primo libro di poesie nel 1980. Intitolato “Chista Sugnu” è stato finanziato da Ignazio Buttitta e da Pippo Madè che ne ha curato anche le illustrazioni. Con il grande poeta siciliano si è esibita con suoi testi in recital di poesie in Sicilia e in Calabria, oltre che in numerose emittenti radiofoniche e televisive. Nei loro recital erano quasi sempre presenti due icone della tradizione popolare siciliana: il cantastorie Ciccio Busacca e Rosa Balistreri. Grandi interpreti e autori di canti popolari. Da questi suoi maestri ha imparato tanto, dell’arte del cantastorie, del cuntista e della interpretazione canora e scenica.

Autrice sensibile ai temi sociali, con i suoi scritti e canti, tenta di dimostrare l’esistenza di una Sicilia lontana da abusati stereotipi. Autrice di testi di narrativa per adulti, ma anche per l’infanzia, testi teatrali, saggi sulle tradizioni popolari, poesie e canti.

Ha scritto alcune centinaia di articoli, in italiano e in inglese, sul folklore siciliano e anche inchieste socio-culturali per le testate: Giornale di Sicilia, La Repubblica, L’Inchiesta Sicilia, Il Pitré, La Tecnica della Scuola, Sikania, Esperonews. È stata ai primi posti della Top Ten italiana e americana tra gli articoli, sulle tradizioni popolari siciliane.

Autrice e regista teatrale recita fin dal 1975 quando con alcuni amici ha fondato la sua prima compagnia teatrale, oggi dirige la Compagnia teatrale – musicale Gruppo Arte Sikelia. Attrice teatrale e cinematografica è autrice di un soggetto cinematografico contro la violenza sulle donne che ha ricevuto riconoscimenti internazionali.

Cantautrice, ha pubblicato la sua prima incisione discografica nel 1980, alla quale sono seguite diverse pubblicazioni di 45 giri, musicassette, CD e video musicali.

Collabora con le scuole italiane di qualsiasi ordine e grado, con l’incarico di esperto esterno, per quanto attiene la legalità, il teatro, il canto popolare e le tradizioni siciliane.

Dal 1980 ha ricevuto numerosi riconoscimenti per l’attività culturale e artistica in Italia e all’estero. È inserita nel libro degli ospiti celebri a Québec in Canada oltre che nell’albo degli artisti illustri e di chiara fama tenuto presso il Parlamento Europeo. Palermo, sua città di adozione, l’ha nominata “Tessera preziosa del Mosaico Palermo”, Vicari, suo paese di nascita, l’ha nominata “Cittadina benemerita”. Nell’anno 2016 il suo romanzo “Le porte del sole” ha ricevuto il premio letterario “Racalmare Leonardo Sciascia”, con la particolarità di essere stata l’unica scrittrice siciliana e donna inserita nella terna vincente. Ha ricevuto un riconoscimento da parte dell’ex Presidente della Repubblica Carlo A. Ciampi per il libro “Le ragazze dello Zen” e lo scorso mese di ottobre il suo testo in siciliano “Vinni lu ventu” ha ricevuto a Milano, il premio della SIAE nell’ambito del festival nazionale “Canto Italiano”.

È stata ospite di radio ed emittenti televisive mondiali dalla RAI a Mediaset La7 ed emittenti straniere. hanno parlato di lei: la televisione tedesca NDR; le emittenti radiofoniche tedesche: Hessischer Rundfunk di Francoforte; WDR di Colonia; Bayerischer Rundfunk di Monaco di Baviera; la radio Slovena “Radio Capodistria”; “Rete Italia” di Melbourne, Australia; le emittenti radiofoniche italiane RAI, Radio 24 Il sole ventiquattrore; le emittenti televisive italiane, statali RAI 1, RAI 2, RAI 3, rete nazionale e regionale, Televideo; emittenti televisive e radiofoniche private tra le quali: Rete 4, Canale 5, Italia 1, LA7, e varie altre emittenti regionali.

Hanno scritto di lei i giornali italiani: L’avvenire, Il Corriere Della Sera, La Stampa, La Repubblica, L’unità, Il Secolo D’ Italia, L’osservatore Romano, Intimità, Giornale di Sicilia, La Sicilia, Il Mediterraneo, L’ora, Il Diario, Be Bop A Lula, Sicilia Tempo, Mediterraneo, La Grinta, Centonove, Sicilia On Line, Palermo Provincia, Cronache Parlamentari Siciliane, Target, Oggi Sicilia, Palermo Parla, Il Belice, In Sicilia, Scuola e Cultura Antimafia, L’inchiesta Sicilia, Sicilia Today, Il Moderatore, Resa pubblica, Fatti Italiani, La Tecnica della Scuola, Sikania, Cronache di gusto, Globus, Madonie notizie, Sicilia Informazioni, Orizzonti Sicani, Cronache Parlamentari Siciliane, Il Pitré, Progetto Italia News, La voce di New York e tante altre testate online ed anche le riviste tedesche: Brigitte, elle; i quotidiani internazionali El Mundo di Madrid, La fiamma di Melbourne, Il globo di Sidney; Il cittadino canadese e Corriere italiano di Montréal; Sikania in America.