ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli, per 113 Operatori Socio Sanitari contratto di lavoro a tempo pieno

PALERMO – Dal 1 marzo 2026, per 113 operatori socio sanitari arriva l’ambito e importante traguardo di trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo parziale (80%) a tempo pieno (100%). Gli stessi OSS, che erano già stati stabilizzati con precedente delibera (n. 933/224) trovando allocazione nella dotazione organica dell’ente, oggi potranno vedere riconosciuta siffatta implementazione (delibera n. 184/26 del 05.02.2026).

DG Messina: “E’ un risultato su cui ci siamo impegnati con grande abnegazione, sia per valorizzare questi lavoratori – precedentemente stabilizzati – e rispondere alle legittime aspettative di miglioramento contrattuale degli stessi, sia per conseguire un obiettivo che consentirà di implementare ulteriormente i livelli qualitativi e di efficienza dell’assistenza sanitaria offerta: tema che non può prescindere naturalmente dalla capacità di investire adeguatamente sul valore delle risorse umane. Il personale è un elemento portante per ogni azione di sviluppo aziendale”.

Un traguardo del management reso possibile grazie ad un finanziamento aggiuntivo per il personale disposto con DA 10/2026 dell’Assessorato Regionale della Salute.