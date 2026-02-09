Al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla il mito della ninfa Io rivive tra dolore e rinascita: in scena il 14 e 15 febbraio

RAGUSA – C’è una corsa che non conosce confini, una fuga che attraversa tempo e spazio: è la storia di Io, donna e ninfa, amata e punita dagli dèi, inseguita da un destino implacabile. Sabato 14 febbraio alle ore 20.30 e domenica 15 febbraio alle ore 18.30, il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla porta sul palcoscenico “Io – è finita la mia corsa”, spettacolo teatrale scritto da Costanza Di Quattro e interpretato magistralmente da Alessandra Salamida, con la regia di Cinzia Maccagnano. La pièce si ispira al mito greco di Io, ninfa e sacerdotessa di Era, amata da Zeus. Per sottrarla alla gelosia e all’ira della dea, è lo stesso Zeus a trasformarla in giovenca, dando inizio a una metamorfosi che si trasforma in condanna. Tormentata da un tafano, Io è costretta a vagare senza sosta attraverso terre lontane, in un’erranza forzata che diventa metafora di resistenza e ricerca di sé. Il monologo, interpretato con grande intensità da Alessandra Salamida e diretto sapientemente da Cinzia Maccagnano (Premio Danzuso 2025), unisce parola e gesto, dando forma alla complessità di un viaggio insieme fisico e interiore, profondamente umano e universale. «Io è una storia che parla di trasformazione e resistenza — spiega l’autrice dello spettacolo e codirettrice artistica Costanza Di Quattro — di come una donna possa attraversare dolore e punizione fino a trovare nuove forme di libertà. Il mito diventa così una metafora universale per chiunque si trovi ad affrontare sfide che sembrano insormontabili». «La storia di Io è una lente attraverso cui osservare le dinamiche contemporanee dell’identità e del desiderio — aggiunge la codirettrice artistica Vicky Di Quattro — Il pubblico è invitato a riflettere sulla forza interiore necessaria per attraversare le difficoltà e trasformare il dolore in crescita personale. Un percorso che parla di fragilità, resilienza e rinascita».La messinscena sarà accompagnata da un aperitivo offerto nel foyer del teatro. Gli spettacoli del Teatro Donnafugata sono curati dall’Associazione culturale Donnafugata 2000, con il sostegno del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Banca Agricola Popolare di Sicilia e della Fondazione Sylva. Gold sponsor sono Eni, Gruppo Cappadona, Range Rover di Sergio Tumino, Regran, silver sponsor sono Argo software, Barocco Garden Club, BigBag, Cappello e Battaglia Assicurazioni Reale Mutua agenzia di Ragusa, Engel & Volkers Ragusa, Lab 2.0, Marina Iblea, Polara, Rosso di Sicilia, Sygla, Valle dell’Acate e Alessia Zanelli. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it.