Aggressione a colpi di machete, arrestato dai carabinieri 22enne nel Ragusano

Colpi di machete, minacce e lesioni. Arrestato un 22enne ragusano per lesioni aggravate in concorso, minacce a mano armata e porto di oggetti atti a offendere. La misura cautelare a carico di un 22enne prende le mosse dall’immediato intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa, per un episodio che nell’agosto 2025 aveva scosso il centro storico del capoluogo e sul quale si era focalizzata l’attenzione mediatica a seguito di un accoltellamento. L’intervento aveva permesso di ricostruire la dinamica dei fatti grazie a immagini di videosorveglianza, testimonianze e rilievi effettuati tra via Sant’Anna e via Mario Rapisardi. Una lite avvenuta per futili motivi alle 4 del mattino, due gli aggressori identificati dai militari, tra i quali uno col volto coperto con un mefisto perso durante l’aggressione. Calci, pugni e colpi di machete sferrati dal giovane ragusano un gambiano di 26 anni che aveva riportato gravi lesioni personali per una prognosi che si era estesa oltre i 40 giorni. Il 22enne si era gia’ reso protagonista di precedenti violenze, tra cui due aggressioni ai danni di un coetaneo, in estate, con tirapugni e bottiglie in vetro, per le quali i carabinieri della Sezione Radiomobile di Ragusa lo avevano denunciato per le lesioni provocate. In un’altra occasione, a settembre, era stato controllato in piazza San Giovanni e denunciato per il possesso di un coltello con una lama di 12 centimetri. E’ stato cosi’ arrestato e condotto nel carcere di Ragusa. (AGI)