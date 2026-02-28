Salute

Afghanistan-Pakistan, due forti esplosioni a Jalalabad

AdnKronos

Sab, 28/02/2026 - 07:15

(Adnkronos) – Due forti esplosioni sono state udite a Jalalabad, nella provincia di Nangarhar, nell'est dell'Afghanistan dal 2021 di nuovo in mano ai Talebani. Lo ha segnalato un giornalista dell'agenzia Afp sul posto all'indomani della nuova escalation tra Afghanistan e Pakistan. Il reporter ha riferito di aver riconosciuto il rumore di un caccia e di aver poi udito esplosioni dalla direzione dell'aeroporto di Jalalabad.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

