Redazione

Tribunale Caltanissetta, prescrizione per l’ex governatore siciliano Crocetta

Lun, 26/01/2026 - 16:59

Il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato prescritta l’imputazione di associazione per delinquere a carico dell’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta nel processo Montante più 12. “Si conclude in questo modo un procedimento protrattosi oltre sette anni tra indagini e dibattimento in cui veniva contestata a Crocetta la partecipazione a una struttura associativa composta anche da persone che l’ex presidente non aveva mai conosciuto e neppure incontrato per caso – dice l’avvocato Vincenzo Lo Re – Crocetta non è mai stato convocato in fase di indagine per chiarire le contestazioni, e dunque si è ritrovato dentro, e adesso fuori, da questo processo senza toccare palla, se mi è consentita l’espressione calcistica”.

Infine, aggiunge il legale, “occorre osservare che la Corte di Cassazione aveva già ritenuto inesistente l’associazione a delinquere capeggiata da Antonello Montante, nel primo troncone di questo procedimento definito con rito abbreviato”. 

