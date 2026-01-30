Sinner alle Olimpiadi? Jannik ‘dribbla’ la domanda su Milano Cortina 2026

(Adnkronos) – Un ruolo per Jannik Sinner nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Il fuoriclasse azzurro non conferma, in conferenza stampa si limita a dribblare la domanda dopo la sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale dell'Australian Open di oggi, venerdì 30 gennaio. "Io con un ruolo nella cerimonia inaugurale delle prossime Olimpiadi? Ancora non lo so, non lo so ancora" ha detto il numero 2 del ranking Atp, liquidando rapidamente la domanda. L'azzurro ha anche chiarito quali saranno i suoi prossimi impegni: "Confermato Doha? Sì, sì". L'azzurro prenderà dunque parte all'Atp 500 di Doha, in programma dal 16 al 21 febbraio.

