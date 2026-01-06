Sicilia. Piersanti Mattarella, Giambona: “Suo esempio guida ancora la nostra Regione”

“Nel giorno dell’anniversario dell’assassinio di Piersanti Mattarella ricordiamo un presidente della Regione che ha incarnato rigore morale, coraggio e senso delle istituzioni, pagando con la vita la sua battaglia per la legalità”. Lo afferma Mario Giambona, vicepresidente del gruppo PD all’ARS. “Il suo esempio resta un punto di riferimento per chi crede in una Sicilia libera dalla mafia e fondata su buon governo e trasparenza. Onorarne la memoria significa rinnovare ogni giorno questo impegno”.