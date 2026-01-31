Scuola, disagio giovanile e digitale: il Codacons accende i riflettori sui diritti dei minori

Il Codacons, attraverso il Dipartimento Nazionale Affari Sociali ed Emarginazione, accende i riflettori su una emergenza spesso sottovalutata e annuncia il lancio di una iniziativa in ambito regionale dedicata alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’obiettivo di portare all’attenzione dell’opinione pubblica una condizione sempre più critica che coinvolge bambini e ragazzi.

Scuole insicure, edifici inadeguati, aule fredde o sovraffollate, trasporti inefficienti, carenza di servizi di supporto psicologico, episodi di bullismo e cyberbullismo, esposizione incontrollata ai social network e costi sempre più elevati a carico delle famiglie costituiscono emergenze quotidiane che incidono direttamente sulla crescita, sulla sicurezza e sul benessere dei minori, troppo spesso in assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni.

Quando scuola, servizi e supporto vengono meno, l’esclusione sociale inizia già nell’infanzia, producendo forme di emarginazione che accompagnano bambini e adolescenti nel loro percorso di crescita e ne compromettono le opportunità future.

Con questa iniziativa, il Codacons intende superare l’indifferenza e trasformare le segnalazioni dei cittadini in azioni concrete di tutela, raccogliendo denunce circostanziate, documentando le situazioni più gravi e sollecitando interventi puntuali da parte delle autorità competenti.

“Infanzia e adolescenza rappresentano oggi una delle fasce più esposte al rischio di esclusione sociale – dichiara la dottoressa Emilia Grasso, direttore del Dipartimento Nazionale Affari Sociali ed Emarginazione Codacons –. Disservizi, carenze nei servizi essenziali e l’assenza di adeguati strumenti di supporto generano criticità profonde che non possono più essere ignorate. È necessario intervenire con decisione, prima che tali condizioni diventino strutturali e irreversibili”.

L’iniziativa si concentrerà in particolare su sicurezza e qualità degli edifici scolastici, contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tutela dei minori nel contesto digitale, prevenzione del disagio adolescenziale e sostegno alle famiglie, ambiti nei quali il Codacons è pronto a intervenire anche attraverso segnalazioni formali e richieste di intervento alle istituzioni competenti.

Nell’ambito dell’iniziativa sono stati attivati canali dedicati alla raccolta delle segnalazioni, accessibili tramite l’indirizzo email sportellocodacons@gmail.com e il numero WhatsApp 3715201706. Il Codacons invita famiglie e cittadini a non restare in silenzio e a segnalare disservizi, situazioni di rischio o violazioni dei diritti che coinvolgono bambini e adolescenti, affinché ogni denuncia possa tradursi in tutela concreta e interventi verificabili.