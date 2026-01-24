Risiko Club Ufficiale Caltanissetta. XXII° torneo secondo turno: i vincitori ai tavoli

Giovedì 22 gennaio nell’Eclettica Street Factory si è giocato il secondo turno del XXII° torneo (campionato periodico), valido per il Ranking Nazionale Live e per il Ranking interno Eclettica che fa punti classifica per far parte della squadra che parteciperà Campionato Nazionale a Squadre 2026. Diciotto gli iscritti al torneo sedici i partecipanti al secondo turno con due new entry che, nonostante fosse la prima volta che giocavano con le regole da torneo, hanno dimostrato il loro talento e la loro conoscenza del gioco del Risiko.

Quindi quattro i tavoli: primo tavolo: Michele Cammarata, Mariella Brucculeri, Gabriele Taschetti e Andrea Kiswarday; secondo tavolo: Calogero Maira, Luigi Tricoli, Martino Brucato e Fabrizio Butera; terzo tavolo: Claudio Lombardo, Giancarlo Ciulla, Mirko Valenti e Giulia Gulino; quarto tavolo: Armando Turturici, Maurizio Giunta, Simone Pecoraro e Maria Buonsangue.

Dopo le circa due ore di gioco, con dadi che rotolavano e carri armati che si spostavano sulla plancia di gioco, hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Gabriele Taschetti, Fabrizio Butera, Claudio Lombardo e Maurizio Giunta. Dopo questo turno la classifica parziale viene ribaltata e vede al comando Fabrizio Butera seguito nell’ordine da Gabriele Taschetti, Mariella Brucculeri, Maurizio Giunta e via via tutti gli altri.

“ E’ stato un turno interessante con la vittoria di giocatori che non avevano vinto il turno precedente e quindi la classifica si accorcia. – dichiarano dal Club nisseno – Ancora paghiamo l’assenza di giocatrici e giocatori impossibilitati a venire a causa dell’influenza che li ha colpiti. Nonostante ciò abbiamo avuto il piacere di accogliere tra i nostri tavoli due nuovi giocatori che per la prima volta si cimentavano con le regole del Risiko! da torneo: Maria Buonsague e Mirko Valenti che hanno ben figurato e che speriamo di rivedere al prossimo turno di giovedì 29.”

Intanto è ufficiale: l’11 e il 12 luglio a Caltanissetta si terrà il Raduno del Sud e la struttura che ospiterà l’evento sarà l’hotel San Michele.

“Ormai è ufficiale, abbiamo scelto la location dell’Hotel San Michele – dichiarano dal direttivo del Club – che già ci ha ospitato egregiamente nel 2024 e che ha ricevuto i complimenti di chi ha partecipato all’evento ed è stato ospite della struttura. Nel 2024 si raggiunse quota 80 giocatori, speriamo quest’anno di migliorare ed aumentare il numero dei partecipanti, il nostro Club è una realtà a livello nazionale e siamo certi che, con la collaborazione della Città, riusciremo ad organizzare un grande evento”.