Ripresa la circolazione dei treni su tratte CL-AG e su SR-CL

Mer, 21/01/2026 - 18:59

Rfi, ripresa circolazione treni su tratte Cl-Ag e su Sr-Cl (ANSA) – PALERMO, 21 GEN – E’ ripresa la circolazione ferroviaria sulla Caltanissetta-Agrigento e sulla Siracusa-Caltanissetta, dopo l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia in questi giorni.

Rimane sospesa sulla Messina-Siracusa, sulla Catania-Palermo e sulla Catania-Caltagirone, dove il maltempo della scorsa notte ha nuovamente danneggiato la linea ferroviaria con mareggiate e movimenti franosi. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione, compatibilmente con la situazione meteorologica in atto. 

