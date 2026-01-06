Pisa-Como 0-3 e Fabregas vola in zona Champions League

(Adnkronos) –

Il Como si impone 3-0 a Pisa in trasferta e sale al quarto posto in classifica a 33 punti agganciando Roma e Juventus. I toscani restano così ultimi a 12 punti. Dopo una buona partenza del Como, il Pisa trova le contromisure con un pressing alto ed aggressivo. Primo affondo degli ospiti al 4' con Nico Paz che da schema da corner va al tiro, ma Semper respinge. Al 20' risponde il Pisa con Tramoni che prende palla sulla trequarti e affonda, trova lo spazio per il destro dal limite che esce di poco a lato. Ancora Nico Paz risponde al 31', il numero 10 servito da Da Cunha si accentra e calcia con il sinistro ma il portiere dei toscani è pronto. Ad inizio ripresa ancora Pisa pericoloso al 47' con Piccinini che trova lo spazio per il diagonale da destra ma Butez respinge verso Tramoni che però calcia alto. Al 51' tocca a Piccinini che servito da Tramoni conclude in scivolata ma arriva un'altra respinta di Butez. Nella squadra di Fabregas il più pericoloso è sempre l'argentino Nico Paz che al 60' ci prova dalla distanza ma Semper respinge in calcio d'angolo. Il Como aumenta la pressione al 68' passa in vantaggio: Caqueret sulla trequarti serve Perrone, che dal limite trova lo spazio e con un preciso rasoterra batte Semper per lo 0-1. Il Pisa si spinge in avanti e apre spazi per gli avanti della squadra di Fabregas che al 76' trovano il raddoppio. Jesus Rodriguez scende sulla sinistra e serve Douvikas in area che controlla e batte Semper con un diagonale preciso per lo 0-2. La formazione di Gilardino prova a reagire e ha l'occasione di riaprire la gara all'85' ma Nzola si fa parare da Butez il rigore assegnato per un fallo sul Leris da parte di Caqueret. Poi Moreo da posizione defilata calcia sull'esterno della rete. Al 96' il Como cala il tris finale. Douvikas viene trattenuto e atterrato in area da Coppola: Pairetto fischia il calcio di rigore e lo stesso attaccante sigla il gol dello 0-3 e la personale doppietta che chiude la sfida.



—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)