Picchia il figliastro con un cucchiaio di legno a Catania, scarcerato il 59enne

E’ stato scarcerato il 59enne catanese che era finito in manette nei giorni scorsi dopo avere picchiato con violenza, usando un cucchiaio di legno, il figliastro di dieci anni, alla periferia di Catania. Il Gip Luigi Barone ha rigettato la richiesta della Procura di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo. Secondo il giudice, l’accusa di maltrattamento aggravato non sarebbe supportata da indizi che ne certifichino la gravità. Per ora l’unica contestazione è relativa al video diventato virale sui social. Il gip Barone non ha convalidato neanche il fermo ritenendo insussistente il pericolo di fuga. La Procura ha fatto sapere che ricorrerà al Tribunale del riesame. (Adnkronos)