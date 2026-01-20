Per le 13 aziende storiche del Pharma italiano, nel 2024 ricavi a 18,9 mld (+12%): bene export e investimenti

Per le aziende farmaceutiche a capitale italiano (FAB13) i risultati del 2024 sono stati molto positivi con i ricavi a 18,9 miliardi (+12% rispetto al 2023) e la componente estera in crescita del 14% mentre il mercato domestico è salito solo del 2% a causa della stagnazione della domanda nazionale. Lo rileva la relazione di Marco Fortis economista, direttore generale e vicepresidente della Fondazione Edison illustrando alla Camera il Rapporto 2025 sulle 13 aziende storiche del made in Italy farmaceutico.

Le esportazioni delle FAB13 hanno registrato un +16% rispetto al 2023, molto più di quanto è cresciuto l’export totale di prodotti farmaceutici dell’Italia (+10%). Gli investimenti totali (al netto di acquisizioni di aziende, prodotti e licenze) sono cresciuti del 21% rispetto al 2023, con al loro interno gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S), pari a 1,4 miliardi, in progresso del 27%. Gli occupati sono cresciuti del 3% rispetto al 2023: +2% in Italia e +4% all’estero.

Farmaceutica: FAB13, nel 2024 ricavi a 18,9 mld (+12%) bene export e investimenti