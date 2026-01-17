Pedofilia: decine di migliaia di file in pc, 4 arresti a Catania

All’esito di una complessa investigazione coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania a tutela dei minori e delle fasce deboli e svolta dalla Polizia di Stato, sono state sottoposte ad indagine quattro persone, tratte in arresto in flagranza, per detenzione di ingente materiale pedopornografico.

Tali risultanze sono emerse a seguito del sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.L’indagine del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale che, grazie alla collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition, ha utilizzato avanzati tool investigativi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile