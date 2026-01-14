Pandoro‑gate, Chiara Ferragni assolta: cade l’accusa di truffa aggravata

È stata assolta nella giornata di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, l’imprenditrice digitale di Cremona, Chiara Ferragni, indagata per presunta pubblicità ingannevole e truffa aggravata. L’accusa è stata dichiarata improcedibile dal Tribunale di Milano, poiché l’aggravante non è stata riconosciuta: il reato è stato quindi derubricato a truffa semplice, perseguibile solo su querela di parte, nel frattempo decaduta dopo i risarcimenti versati alla Codacons.

La fine di un capitolo

Una giornata che segna un punto di svolta per l’influencer cremonese, che circa due anni fa aveva visto crollare il proprio impero imprenditoriale sotto il peso della bufera mediatica legata alle operazioni commerciali del Pandoro Balocco Pink Christmas e delle Uova di Pasqua Chiara Ferragni – Sosteniamo i Bambini delle Fate.Con l’assoluzione dall’accusa di truffa aggravata, si chiude definitivamente il capitolo del cosiddetto Pandoro-gate. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna ad un anno ed otto mesi, sostenendo che la campagna commerciale avesse fatto leva sulla beneficenza in modo ingannevole.

Il giudice, però, non ha riconosciuto l’aggravante della minorata difesa dei consumatori, riclassificando il fatto a truffa semplice: un reato che richiede querela di parte, ormai decaduta dopo gli accordi risarcitori. Un epilogo che mette fine a una vicenda lunga e complessa, restituendo alla Ferragni un quadro giudiziario finalmente chiaro.

Prosciolta dalle accuse

Una decisione fondamentale quella del giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, che porta sollievo non solo alla nota influencer, ma anche all’allora braccio destro, Fabio Damato, e al presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo, coimputati.

La sentenza, pronunciata nel pomeriggio di oggi, ha sollevato Chiara Ferragni, coimputati compresi, la quale nel tempo si è sempre dichiarata innocente sostenendo in più occasioni di non aver mai avuto l’intenzione di ingannare i consumatori e ribadendo più volte la trasparenza delle sue iniziative