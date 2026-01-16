Ospedale Umberto I di Enna: eseguita per la prima volta un’isterectomia ultra-mini-invasiva con tecnica vNOTES

Un importante traguardo per l’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna, diretta dal Prof. Basilio Pecorino.

Il 14 gennaio 2026 è stato eseguito, per la prima volta, un intervento di asportazione dell’utero mediante la tecnica vNOTES (vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), una procedura ultra-mini-invasiva che utilizza un accesso naturale, la vagina, evitando incisioni sull’addome.

La tecnica vNOTES consente di ridurre significativamente il dolore post-operatorio, l’uso di farmaci analgesici e anestesiologici, e permette una rapida mobilizzazione delle pazienti, spesso con dimissione in Day Surgery, senza cicatrici addominali visibili.

«Solo pochi centri in Italia eseguono questa procedura – afferma il Prof. Basilio Pecorino – e l’introduzione della vNOTES nel nostro ospedale rappresenta un passo concreto verso una chirurgia ginecologica sempre più innovativa e centrata sulla paziente».

Il risultato è stato possibile anche grazie al contesto accademico e formativo che sostiene l’attività clinica. «Il supporto dell’Università Kore di Enna è fondamentale per garantire il raggiungimento e il mantenimento di elevati standard qualitativi in sanità, favorendo la formazione continua, la ricerca e l’adozione di tecniche chirurgiche avanzate all’interno della sanità pubblica», sottolinea ancora il Prof. Pecorino.

L’introduzione della chirurgia vNOTES all’Ospedale Umberto I conferma l’impegno dell’équipe di Ostetricia e Ginecologia nel portare innovazione tecnologica e qualità assistenziale anche nel territorio ennese.