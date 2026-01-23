‘Orco’ feroce arrestato: abusi continui sulla moglie e sul figlio minorenne

Avrebbe violentato la moglie e compiuto Abusi sul figlio minorenne. Per questo un uomo è stato arrestato dalla Polizia a Crotone con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e sequestro di persona. La misura cautelare è stata emessa a seguito di una vicenda iniziata l’8 gennaio scorso a Bergamo, dove la famiglia si trovava in vacanza. L’uomo ha abbandonato moglie e figlio e se ne è andato. La donna in preda ad una crisi d’ansia è andata in Questura dove ha denunciato di subire, insieme al figlio, sistematiche violenze, aggressioni e vessazioni da parte del marito.

Dopo la segnalazione, la sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra mobile di Bergamo ha immediatamente attivato la procedura del “Codice Rosso”, avviando le indagini e predisponendo misure a tutela delle vittima collocandole in una struttura protetta per garantirle sicurezza ed assistenza. La segnalazione è stata poi girata alla Squadra mobile di Crotone che, col coordinamento dalla task force di magistrati della Procura della Repubblica, ha compiuto ulteriori accertamenti che avrebbero permesso di ricostruire una serie di episodi di maltrattamenti, lesioni e violenze sessuali commessi dall’uomo nei confronti della moglie e di Abusi sul figlio.

Le dichiarazioni della vittima e gli altri esiti dell’attività investigativa hanno portato la Procura guidata da Domenico Guarascio a chiedere al Gip e ad ottenere una misura di custodia cautelare in carcere eseguita immediatamente dagli investigatori della Squadra mobile.